/ В «Парковом» мужчина избил собаку прикладом от ружья

От убийства животного челябинца удержали очевидцы.

В Челябинском микрорайоне «Парковый» мужчина жестоко избил собаку прикладом от ружья. Инцидент произошел в среду, 12 июня, в утреннее время.

Как рассказала сайту «Первый областной» одна из жительниц города, пес уже несколько недель бродил по району и не проявлял агрессии, однако в этот день напал на таксу и якобы зацепил ее хозяйку.

На крики выбежал сосед и начал бить пса ружьём по голове. Пёс упал и какое-то время лежал. Женщина и мужчина успели отойти, женщина зашла в свой подъезд. Пёс поднялся и, шатаясь, с заносами, попытался отойти с места событий. Далее мужчина с криками: «Ах эта тварь ещё жива, я его добью» кинулся вновь. Уже с ножом. Выбежали ещё несколько соседей и отогнали мужчину от пса. Мужчина выбросил орудие в мусорный контейнер. — рассказала читательница сайта «Первый областной».

После происшествия животное забрали к себе сотрудники приюта собачьих сердец «Хатико». По словам руководителя приюта Екатерины Ковалишиной, жители микрорайона организовали доставку собаки на место и собрали всю финансовую помощь, хотя сотрудники организации были согласны принять пса без взноса. Собака в приюте получила прозвище Барон.

Очень спокойный, степенный, адекватный. Никакой реакции на количество собак в приюте, никакой агрессии. Спокойно дал обработать раны, поставить укол, сходил погулять, послушно зашёл обратно в стационар и лёг на место. Раны особой тревоги не вызывают, думаю всё поправимо без вмешательства хирурга. Настораживает только глаз, который затек от гематомы. Завтра посмотрим по состоянию, какое лечение назначить лучше. В целом состояние стабильно нормальное, но слегка худоват, что тоже поправимо. Сидеть в комнате ему не очень нравится, поэтому завтра-послезавтра будем думать, куда его определить на улице, мест свободных сейчас нет.

— рассказала сайту «Первый областной» руководитель приюта собачьих сердец «Хатико» Екатерина Ковалишина.

В приюте также подчеркнули, что сейчас у них имеются все необходимые для собаки лекарства.

В пресс-службе УМВД по Челябинску сайту «Первый областной» рассказали, что обращений по поводу избиения собаки зарегистрировано не было. В ведомстве подчеркнули, что всем, кто стал свидетелем жестокого обращения с животным, необходимо обратиться в правоохранительные органы: 8 (351) 267-77-07, 267-77-04.