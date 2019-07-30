Южноуралец без прав устроил ДТП в Еткульском районе

В результате аварии пострадало несколько человек.





На Южном Урале в дорожно-транспортном происшествии пострадали сразу несколько человек. Ночью 30 июля на автодороге Белоносово — Бектыш — Коркино на территории Еткульского района, мужчина без прав врезался в другой автомобиль на встречной полосе.

«58-летний мужчина, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем ВАЗ-21074, выехал на полосу предназначенную для встречного движения, выезд на данный участке дороги разрешен, совершил столкновение со встречно движущимся автомобилем „Шевроле Круз“, под управлением 21-летнего молодого человека», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии пострадали водители автомобилей. Водитель ВАЗ-21074 был госпитализирован с места происшествия, водитель «Шевроле Круз» был осмотрен, ему выписано амбулаторное лечение.

