На Южном Урале в ДТП погибли пожилая женщина и ребенок

Автомобиль, в котором они ехали, опрокинулся на повороте.

В Октябрьском районе Челябинской области в дорожно-транспортном происшествии погибли несколько человек. За рулем автомобиля «Киа Пиканто» находилась женщина 35 лет. По предварительным данным она не справилась с управлением, когда дорога начала закругляться вправо. В результате этого машина съехала в кювет и перевернулась.

«В результате происшествия 2 пассажира погибли: 81 летняя женщина, скончалась на месте происшествия, несовершеннолетняя девочка 15 лет от полученных травм скончалась в районной больнице села Октябрьское. Сам водитель и несовершеннолетний пассажир 7-летний мальчик госпитализированы», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управление ГИБДД по Челябинской области.

Водитель являлась матерью несовершеннолетних детей, находившихся в машине. Она имеет водительский стаж 2 года, к административной ответственности привлекалась 1 раз за последний год.



Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

