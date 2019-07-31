Пострадавшую во время ДТП в Аргаяшском районе должны перевезти в Москву

В данный момент транспортировка невозможна из-за состояния здоровья девушки.

Пострадавшую во время дорожно-транспортного происшествия в Аргаяшском районе планируют перевезти в Москву. В госпиталь имени Бурденко ее предложил транспортировать участник аварии, директор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов. Его сын Иван рассказал, что их семья намерена оплатить как транспортировку, так и лечение пострадавшей.

«Мы связывались с родственниками, еще во время аварии нашли их контакты и уточняли ситуацию, чем мы можем им помочь, каких привлечь врачей, кто будет наблюдать. Обратились в госпиталь Бурденко. Там реально есть врачи, которые этими операциями занимаются. Напрямую общается мой отец, следит за ситуацией, когда возможность появится, осуществить транспортировку в Москву. И там продолжить лечение. Потому что в один момент нам говорят, что всё, улучшается, в понедельник, если я не ошибаюсь. Но пока всё подготавливали, у неё ситуация ухудшилась. Ждём, как только нам скажут, если есть возможность, то мы реально ее осуществим», — поделился с сайтом «Первый областной» Иван Косилов.

Отметим, что водитель автомобиля «Лада», в котором ехала пострадавшая девушка, также находится в тяжелом состоянии. Санавиацией он был доставлен из медучреждения в Миассе до Челябинска. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

