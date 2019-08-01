В Челябинске из-за аварии с газелью образовалась большая пробка

Грузовой автомобиль не смог проехать мимо моста.

В Челябинске сегодня, 1 августа, утром в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля, образовалась большая пробка: машины стоят на Копейском шоссе в сторону города. Дорожный затор образовался из-за того, что «Газель» зацепила кузовом опору моста.

«Газель не справилась с габаритами и врезалась кузовом в опору моста РЖД. Работает ГИБДД», — сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.

Свидетели аварии утверждают, что перед тем, как «Газель» врезалась в опору, ее подрезал легковой автомобиль, который скрылся с места преступления. Подробности аварии уточняются.



В ДТП никто не пострадал.



Видеозапись с места происшествия можно посмотреть здесь.