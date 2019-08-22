Юный южноуралец попал «в рабство» на летней подработке

Об этом рассказала его мать в социальных сетях.

Жительница Южного Урала поделилась в социальных сетях историей о том, как ее несовершеннолетний сын отправился на подработку в Краснодарский край, а попал «в рабство».

История началась с того, что ее работодатель предложил подработку ее ребенку. 17-летний молодой человек был согласен поработать помощником повара на базе отдыха «Уралочка» в Краснодарском крае. Но после того, как парень приехал работать, все условия изменились.

«Сын прибыл в пять утра, в восемь подняли на завтрак и сообщили, что так как очередной охранник сбежал, то теперь мой сын будет новым охранником и приступает к обязанностям сразу на сутки! Так мой несовершеннолетний сын вместо обещанного неполного трудового дня в должности помощника на кухне, превратился в охранника-дворника и проработал на базе две недели по двенадцать часов в ночное время, трижды его дежурство переходило в суточное, когда очередной "сменщик" сбегал, или родители забирали своих детей», — делится в социальных сетях историей Ольга Остапенко.

После таких перемен, молодой человек вернулся домой вместе с родственником, проезжавшим по Краснодарскому краю. После того, как он приехал домой, ему начали поступать угрозы от работодателя, о том, что на него подадут заявление в полицию из-за кражи. Как утверждает мать, все обвинения беспочвенны.

В комментариях к посту представители базы отдыха «Уралочка» ответили, что история, которую изложила мама их работника, выдумана.

«Зачем вы пишите неправду и лукавите? Или лучшее средство — это нападение? Напишите лучше про себя и своего сына, которого вы так защищаете. Вопросы по вашему сыну будут решать органы власти, своровал он деньги или нет», — пишут в комментариях представители базы отдыха «Уралочка».

Отметим, что мама молодого человека утверждает, что уже обращалась в ПДН по Краснодарскому краю, а также подала заявление в прокуратуру.