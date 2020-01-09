Магнитогорец провел в рабстве почти 25 лет

Уехав работать на Северный Кавказ, мужчина остался без документов и зрения.

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70-летнего уроженца Магнитогорска обнаружили без паспорта в тяжелом физическом состоянии на Северном Кавказе. Участники движения «Альтернатива», вызволяющие людей из рабства, рассказали историю Виктора Богданова в своем телеграм-канале.

Оказалось, что южноуралец Виктор Богданов еще 24 года назад уехал на Северный Кавказ, чтобы заработать денег. В те времена у мужчины еще был советский паспорт, российского документа никогда и не оформлял.

«По словам старика, за все долгие 24 года ему попадались разные люди, были и те, кто относились к нему с сочувствием, были и те, кто открыто над ним издевался. Он работал и на "знаменитых" кирпичных заводах и, переходя от хозяина к хозяину, чабановал в горах — находясь в совершенно бесправном положении и, само собой, не получая никаких денег за свой труд», — сообщают сотрудники «Альтернативы» в своем телеграм-канале.

За это время мужчина потерял зрение, имеет множество застарелых переломов и потерял силы для борьбы. В Магнитогорске, по его словам, должна жить его сестра, 1948 года рождения. Её или других родственников Виктора Богданова разыскивают представители движения «Альтернатива». Сейчас южноуралец находится у них, ему помогут восстановить документы, но куда отправится мужчина потом — неизвестно, как и то, как его удалось вызволить из рабства.