Движение «Альтернатива» ищет родственников, спасенного из рабства магнитогорца

Мужчина назвал предполагаемые адреса семьи.

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70-летний Виктор Богданов, пытавшийся выжить в тяжелых условиях на чужбине, рассказал, где могут находиться его родственники в Магнитогорске. Предполагается, что родные мужчины живут на левом берегу проспекта Пушкина и (или) на проспекте Металлургов, 9. Семейные связи Богдановых были разорваны четверть века назад, но надежда найти своих у мужчины еще теплится.

«Мужчина отправился в 1996 году в Подмосковье на заработки, оттуда уехал работать на юг, а после оказался на Северном Кавказе. В Чечне у него отобрали документы, его перепродавали несколько раз, так он оказался в Дагестане», — сообщают в организации «Альтернатива».

О существовании Виктора Богданова узнал полицейский, когда хотел проверить документы мужчины.

Напомним, что Виктора Богданова освободили из 24-летнего рабства сотрудники организации «Альтернатива», сейчас мужчина находится в приюте учреждения, ему восстанавливают документы.