Следователи Дагестана заинтересовались делом магнитогорца, 25 лет пробывшего в рабстве

Информацию о 70-летнем мужчине разместили в СМИ.

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Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан начали проверку по факту размещения в средствах массовой информации публикаций об использовании рабского труда. Речь о 70-летнем Викторе Богданове, уроженце Магнитогорска, обнаруженном на территории РД без документов.

«По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств указанных событий», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Дагестан.

Напомним, историю Виктора Богданова рассказало в социальных сетях движение «Альтернатива». Почти ослепшего и обессиленного южноуральцы обнаружили в Дагестане, откуда его забрал сотрудник движения. 70-летний Виктор Богданов ранее проживал в Магнитогорске, но еще в 1996 году отправился на заработки, что привело его на Северный Кавказ, где у него забрали паспорт, перепродавали и заставляли трудиться без оплаты. Сейчас общественники ищут родственников уроженца Челябинской области.