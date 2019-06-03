Юного велосипедиста сбила иномарка в Челябинске

12-летний мальчик госпитализирован с места происшествия.

В Челябинске, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и велосипеда пострадал ребенок. Днем 31 мая водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на юного велосипедиста. Авария произошла возле дома №38 по улице Жукова.



За рулем автомобиля «Хонда» находилась женщина 1986 года рождения. Она совершила наезд на велосипедиста 2007 года рождения, пересекающего проезжую часть справа налево в неустановленном месте. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по городу Челябинску.

12-летний мальчик был госпитализирован с места происшествия.