/ В Челябинске мужчина в полицейской форме сбил на автомобиле несколько человек

В Челябинске мужчина в полицейской форме намеренно сбил на автомобиле двух человек. Видеозапись, на которой видно, как автомобилист на ВАЗ - 2107 едет прямо на двух мужчин, разгоняется и сбивает одного из них, выложили в одной из городских групп в социальных сетях.
Инцидент произошел во дворе дома по адресу Социалистическая 12. По словам очевидцев, водитель представился майором и якобы был при исполнении, также мужчина сказал, что вправе так поступать. — сообщает анонимный пользователь в группе «Регион-74» во «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области опровергли причастность мужчины к правоохранительным органам.
Мужчина не имеет отношения к полиции. По данному происшествию проводится проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Отметим, что по информации из собственных источников, мужчина работал в правоохранительных органах, но уволился оттуда более 20 лет назад.
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом