В Челябинске мужчина в полицейской форме сбил на автомобиле несколько человек

Он представился майором при исполнении.

В Челябинске мужчина в полицейской форме намеренно сбил на автомобиле двух человек. Видеозапись, на которой видно, как автомобилист на ВАЗ - 2107 едет прямо на двух мужчин, разгоняется и сбивает одного из них, выложили в одной из городских групп в социальных сетях.



Инцидент произошел во дворе дома по адресу Социалистическая 12. По словам очевидцев, водитель представился майором и якобы был при исполнении, также мужчина сказал, что вправе так поступать. — сообщает анонимный пользователь в группе «Регион-74» во «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области опровергли причастность мужчины к правоохранительным органам.



Мужчина не имеет отношения к полиции. По данному происшествию проводится проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что по информации из собственных источников, мужчина работал в правоохранительных органах, но уволился оттуда более 20 лет назад.

