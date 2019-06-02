/ В Челябинске в ДТП попали сразу два автомобиля известного агрегатора такси

Автомобили не смогли разъехаться на пустой дороге.

Дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями известного агрегатора такси потревожило жителей Челябинска. Машины встретились на пересечении улиц Энгельса и Коммуны утром 2 июня. Информацией о ДТП поделились подписчики одного из городских сообществ в социальных сетях. Некоторые пользователи обвинили водителей в невнимательности, некоторые постарались оправдать их.



Им просто нужно менять графики, многие из таксопарков выпускают водителей на двое суток. Да даже сутки это много, тем более по жаре. Заявки копеечные, но одна за другой, а отказаться можно только 3 раза! Суровые условия. — делится своим мнением пользователь Аня Скоринова.

Большинство пользователей считают, что из-за большого количества аварий, в которых участвуют автомобили данного агрегатора, пользоваться услугами этого такси становится небезопасно.