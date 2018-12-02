/ Ящик для буккроссинга в Миассе сломали неизвестные

Дверцу оторвали, разбили стекло и забрали оттуда почти все книги.

В Миассе возле ТЦ «Причал» сломали шкафчик для буккроссинга. Туда все желающие могли принести книгу, которую уже прочитали, и поменять ее на другую. Теперь ящик сломан, внутри практически не осталось книг.

Под постом в группе «Инцидент Миасс» разразилось обсуждение ситуации. Кто-то даже считает, что дверца могла быть сломана ранее, и отвалилась сама.

Действительно, на акт вандализма не очень и похоже, дверца стоит аккуратно. Книги не выброшены, и сама конструкция не повреждена. Возможно, дверка сама отвалилась при открытии и упала. — комментирует Денис Охорзин.

Но большинство все-таки считают, что дверцу сломали нарочно. Разбили стекло и еще забрали большую часть книг.

Я никогда не поверю, что народ воспылал желанием читать и разобрал все книги разом. — Лекс Палёный

Часто видела дедушку, который постоянно приносил прочитанные книги и выбирал новые. Очень жаль, что с ящиком так поступили, надеюсь, восстановят. — сожалеет в комментариях Татьяна Андрюнина.

Будем надеяться, что шкаф, который пользовался популярностью у жителей Миасса, восстановят.