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/ Вандалов подозревают в разрушении отремонтированного фонтана в Копейске

Вандалов подозревают в разрушении отремонтированного фонтана в Копейске

Объекту понадобилась реставрация после Дня города.
сегодня в 15:49
  |  Общество

Фонтан на главной площади Копейска, отремонтированный после нескольких лет ожидания, снова нуждается в реставрационных работах. После Дня города с фонтана начала сыпаться мозаика. Пострадал парапет. Жители Копейска поделились фотографиями в соцсетях, отметив, что фонтан не проработал и полного дня. В администрации города пояснили, что фонтан открывали только на радость жителям, но его предстояло доработать в ближайшее время.

Фонтан еще не принят в эксплуатацию, там должны быть определенные доделки. Они не влияли на процесс работы фонтана, поэтому его запустили. Подрядчики остаются на объекте. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Копейска.

Кроме того, удалось выяснить, что падающая мозаика, якобы, не результат некачественной работы, а последствия акта вандализма. Представитель компании «Флагман», занимающейся работой на фонтане, утверждает, что именно жители Копейска испортили новый объект, и это записали камеры видеонаблюдения.

Заявления в отделе МВД России по городу Копейску по данному факту нет. Но данная информация будет проверяться сотрудниками полиции. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас на фонтане снова ведутся строительные работы. Он отключен.

Напомним, фонтан на площади Трудовой славы в Копейске благоустраивали 2 года. Сначала его хотели полностью модернизировать, но потом решили просто сменить террикон на чашу. В июне фонтан едва не лишился шанса на преображение: конкурс, объявленный городской администрацией, признали несостоявшимся. Но потом с единственным участником решили заключить договор без повторного конкурса. Это разрешено законом.

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