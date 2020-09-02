Ящик с пожертвованиями на лечение больных детей украли двое парней в Карталах

Подозреваемых задержали, но деньги они успели потратить.

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В Карталах из магазина вынесли ящик с пожертвованиями. Благотворительная организация установила его, чтобы собрать деньги на лечение больных детей. Подозреваемых в краже задержали по горячим следам.

«Ими оказались местные жители, 2002 года рождения, один из которых ранее судим. Денежные средства в сумме около трех тысяч рублей молодые люди потратили по своему усмотрению. Короб для пожертвований изъят», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время задержанные находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.