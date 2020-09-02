Карталинские школьники не попали на День знаний из-за нерасторопности местных властей

Эпизод прокомментировал министр образования Челябинской области.

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Ситуацию с нехваткой школьных автобусов для села Вишнёвый в Карталинском районе прокомментировали в областном министерстве образования. По словам главы ведомства Александра Кузнецова, эксцесс, из-за которого часть детей не смогла попасть в образовательное учреждение в День знаний удалось уладить, однако его виновником стали муниципальные власти, которые не предприняли мер должных мер в по организации школьных перевозок.



Министра образования региона также рассказал, что произошло это из-за долгов подрядчика и несвоевременной передачи полномочий другой компании местной администрацией.

«Муниципальное предприятие, которое эксплуатировало школьные автобусы оказалось в долгах, поэтому муниципалитету пришлось эти автобусы передавать другому перевозчику, но на наш взгляд это было сделано поздно, только после вмешательства правительства области и лично губернатора. Поэтому мы вчера оказались в некой форс-мажорной ситуации: подавляющее большинство детей, которые у нас учатся на подвозе, они уехали альтернативными видами транспорта до образовательных учреждений, все первоклассники попали на свои линейки, но то, что муниципалитет вовремя не принял должных мер — это факт»,— рассказал «Первому областному» министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

История будет детально разбираться. В первую очередь необходимо провести анализ проблемы, а виновных ждут дисциплинарные взыскания, уверен министр образования.

«Мы отслеживаем ситуацию в районе, получаем ежедневную информацию не только о перевозке, но и об общеобразовательном процессе. Уверен, в будущем ситуация нормализуется»,— добавил Александр Кузнецов.

Отметим, в Карталинском районе на подвозе находится 430 детей, для которых используется 18 автобусов. Всего в Челябинской области до школ на автобусах добираются более 15 000 учеников, а на эти нужды выделено 580 машин.

Напомним, проблема с подвозом детей из посёлка Вишёвый Карталинского района стала известна после обращения местных жителей к Алексею Текслеру. Вечером во вторник, 1 сентября, глава региона поручил разобраться в вопросе и провести служебную проверку.