Сотрудники полиции в Челябинской области раскрыли три кражи

Общая сумма причиненного ущерба — 31 тысяча рублей.

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В Челябинской области сотрудниками полиции было раскрыто сразу несколько краж. С заявлением о том, что неизвестные похитили металл со стройки его дома, обратился 64-летний мужчина. Сотрудникам МО МВД России «Южноуральский» он сообщил, что общая сумма ущерба составила восемь тысяч рублей.

Правоохранители задержали троих подозреваемых, возраст которых — 41 год, 38 лет и 31 год.

«Злоумышленники в течении нескольких дней в вечернее время проникали во двор к потерпевшему и совершали кражи металлических изделий. Похищенное имущество реализовали, а денежные средства потратили на собственные нужды», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Еще одно заявление поступило из поселка Тургояк, где неизвестные украли кабель, принадлежащий провайдеру. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей. Сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые 32 и 22 лет, у которых был изъят похищенный кабель.

В Еткульском районе о краже сообщил 81-летний мужчина, у которого украли 17 тысяч рублей.

«В ходе розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили и задержали ранее не судимую местную жительницу, 1984 года рождения. Похищенным злоумышленница распорядилась по своему усмотрению», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до пяти лет.