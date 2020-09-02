Начальник почтамта в Симе обвиняется в хищении пенсий

Кроме того, она забирала в карман и выручку от продаж.

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Ашинский городской прокурор направил в суд обвинительное заключение на начальника почтового отделения города Сим. По данным, собранным следствием, женщина полгода присваивала себе чужие пенсии. За это время она обогатилась на четверть миллиона рублей. В отчеты о выплатах вносились ложные сведения.

«Кроме того, похищала денежные средства, полученные от продажи товарно-материальных ценностей, а также от предоставления финансовых, почтовых услуг, в размере более 500 тыс. рублей», — добавили в прокуратуре Челябинской области.

Как сообщили в УФПС по Челябинской области, действия предприимчивой сотрудницы были выявлены во время внутренней служебной проверки.

«Все документы были переданы в правоохранительные органы, сотрудница уволена. Необходимо отметить, что подобные случаи не влияют на обслуживание клиентов. Все обязательства перед населением и организациями выполняются в срок и в полном объеме», — рассказали в пресс-службе УФПС по Челябинской области.

«Почта России» подала иск на взыскание 777 тысяч рублей морального ущерба. Уголовное дело по существу рассмотри Ашинский городской суд.