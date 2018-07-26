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/ Облаву на «Яндекс.Такси» в Челябинске устроили сотрудники ГИБДД

Облаву на «Яндекс.Такси» в Челябинске устроили сотрудники ГИБДД

Водителям авто выписали штрафы.
сегодня в 18:21
  |  Происшествия
Массовые проверки водителей такси «Яндекса» прошли сегодня, 26 июля. В течение двух часов с 9 до 11 утра сотрудники Госавтоинспекции в центре остановили более 80 легковых такси. Необходимость такого мероприятия возникла в связи с тем, что только с начала года в регионе зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с участием такси, в которых 2 человека погибли и 32 получили травмы различной степени тяжести, в том числе пострадал 1 ребенок.

В ходе проведенных сотрудниками Госавтоинспекции проверок установлено, что автомобили такси зарегистрированы на физических лиц и используются по договорам аренды. Контроль за техническим состоянием транспортных средств, медицинское освидетельствование водителей перед сменой, а также их режим труда и отдыха не организованы. — пояснили в ГИБДД.

Во время рейда выявлено 15 нарушений правил дорожного движения водителями такси. 6 человек привлекли к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси», санкция статьи предусматривает штраф в размере 5000 рублей. Одному водители грозит штраф в размере 3 тысячи рублей за нарушение требований к перевозке детей, еще один человек попался на управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Ему придется заплатить штраф от 500 до 800 рублей.

Накануне, 25 июля, на площади Революции автомобиль «Яндекс. Такси» столкнулся с «Шестеркой». В результате 27-летней пассажирке, по информации очевидцев, все лицо изрезало стеклами. В апреле этого года в результате ДТП погиб пассажир «Яндекс.Такси». Авария произошла на пересечении Свердловского проспекта и улицы Калинина. Кроме того, в январе суд огласил приговор водителю «Яндекс.Такси», который устроил смертельную аварию еще осенью. Таксист отвлёкся на телефон, не справился с управлением и врезался в фонарный столб, погиб 33-летний пассажир.

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