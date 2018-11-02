/ «Резиновый» микроавтобус с иностранцами задержали на трассе полицейские

Пассажиры транспортного средства направлялись из Екатеринбурга в Казахстан.

Микроавтобус с пассажирами-иностранцами задержали на трассе в Красноармейском районе полицейские. Водитель маршрутки вез людей из Екатеринбурга в Казахстан, однако внутри их оказалось больше, чем положено по технике безопасности.

Как видно на кадрах записи, из транспортного средства все выходят и выходят пассажиры. Все они — иностранцы, в маршрутке их около десяти человек. У каждого из них инспекторы проверили документы. А водителя и вовсе — отправили на медосмотр.

Несмотря на то, что у мужчины все оказалось в полном порядке, штрафов ему не избежать, ведь помимо того, что автобус был переполнен, он оказался еще и переоборудован нелегально.