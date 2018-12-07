/ Девушку с приступом эпилепсии спасли от смерти сотрудники ГИБДД

Они оказали пострадавшей помощь и сопроводили в больницу.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз спасли человеческую жизнь. В начале декабря, патрулируя въезд в город Челябинск, они заметили движущийся к ним легковой автомобиль. В нем находились водитель, женщина и девушка, которой было плохо. Водитель пояснил, что его дочь резко начала задыхаться, но никто не знает, как помочь. Один из инспекторов решил оказать первую помощь девушке, а второй — сопровождать легковой автомобиль к ближайшей больнице.

Организовав сопровождение автомобиля с больным человеком до лечебного учреждения, инспектор из патрульного автомобиля связался с дежурной частью, сотрудники которой передали информацию о больном в больницу. Уже через несколько минут легковой автомобиль в сопровождении экипажа ДПС подъехал к приемному отделению больницы, на крыльце которого полицейские передали девушку с приступом эпилепсии медицинскому персоналу. Благодаря быстрым профессиональным действиям сотрудников полиции проявленных в нестандартной ситуации пассажиру своевременно была оказана первая доврачебная помощь и спасена человеческая жизнь. — сообщили сайту «Первый областной» в ОГИБДД по городу Челябинску.

Позже водитель автомобиля направил благодарственное письмо в адрес инспекторов ГИБДД Сергея Милюкова и Владислава Костюкевича.