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/ «Письма счастья» от ГИБДД будут храниться всего семь дней

«Письма счастья» от ГИБДД будут храниться всего семь дней

Срок сократили, приравняв извещение о штрафе к судебному.
сегодня в 11:28
  |  Общество

Возможно, в скором времени почта перестанет хранить извещения от ГИБДД по месяцу. Минкомсвязи предложило законопроект, по которому на хранение «писем счастья» дается всего семь дней. Сделано это потому, что извещения о штрафе не так давно приравняли к судебным по срокам хранения. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Изменения в закон были инициированы Самарской губернской думой в начале 2017 года. Депутаты заметили, что извещения об административных правонарушениях хранятся на почте 30 дней, а у комиссии на рассмотрение дел есть всего 15 дней. Некоторые водители пользовались ситуацией и забирали почту в самый последний день, затем обжаловали штраф. При этом автовладелец делает все, чтобы письмо шло в ГИБДД максимально долго, например, отправляя его из другого города. — сообщает РБК.

Сейчас проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

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