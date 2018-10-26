/ Водитель такси пострадал в аварии с «КамАЗом» в Челябинской области

Мужчина госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями.

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Автомобиль «Хендэ Солярис» с маркировкой «Яндекс Такси» попал под «КамАЗ» в Чебаркульском районе. ДТП произошло сегодня, 26 октября, в 10:15 на автодороге Москва — Челябинск. По словам очевидцев, из-за происшествия на трассе образовалась длинная пробка.

Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ» под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП водитель «Хендэ» получил телесные повреждения и был госпитализирован. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

На видеозаписи с места аварии видны повреждения, которые получил корейский седан. У него полностью разбита лицевая часть и смяты передние двери. Грузовой автомобиль также не обошелся без повреждений. У «КамАЗа» вылетело заднее правое колесо.