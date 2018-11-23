/ Школьница из Магнитогорска рассказала, что к ней приставал водитель такси

Произошедшее предала огласке мама девочки.

В Магнитогорске водитель такси приставал к ребенку. Именно так описывает ситуацию мама девочки, прокатившейся на злополучной машине. Женщина разместила пост в соцсетях, сообщив фирму такси, марку автомобиля и его госномер. По словам женщины, водитель интересовался у 15-летней школьницы, что она делает вечером, желает ли куда-то пойти, потом брал за руки.

Девочка еле отбилась, выскочила. Заявление написано, и с урода снимут отпечатки пальцев и генетический анализ. Надеюсь, ему еще что-то по карме прилетит. — написала в соцсетях Лера Полынь.

В полиции подтвердили: заявление есть, проверка уже организована.

По данному факту в отделе полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску заявление зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. — рассказала сайту «Первый областной» специалист группы по взаимодействию со СМИ УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Всех, кто знает водителя, о котором идет речь, просят передать информацию сотрудникам полиции по телефону: 8−3519−20−02−85.

Отметим, что мама ребенка заявляет: к такси у нее претензий нет. Она лишь хочет, чтобы водитель, предположительно, пытавшийся приставать к девочке, лишился работы и был наказан.