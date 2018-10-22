/ Маршрутное такси протаранило легковушку в Челябинске

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Инцидент произошел вчера, 21 октября, в дневное время в Челябинске, на пересечении проспекта Победы и улицы Бажова. Момент происшествия сняла камера видеорегистратора очевидца ДТП.

На кадрах с места аварии отчетливо видно, как отечественный автомобиль поворачивает налево, выезжая на перекресток, где сталкивается с маршрутным такси. Микроавтобус врезается прямо в правый бок остановившейся на перекрестке машины. От удара легковушку разворачивает в сторону.

Вчера в 16:40, на улице Танкистов, 1, водитель, мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2105», и водитель, мужчина, управляя автомобилем «Пежо», произвели между собой столкновение. — рассказали сайту «Первый областной» начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Андрей Шерстобитов.

К счастью, пострадавших в результате ДТП нет. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.