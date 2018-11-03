/ BlaBlaCar могут запретить в России

Против российского представителя сервиса подали судебный иск.

Российские автоперевозчики требуют запретить BlaBlaCar. Против российского представительства сервиса ООО «Комьюто Рус» коллективный судебный иск с данным требованием подала межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков».

Сейчас сервис обвиняется в том, что он помогает людям уходить от налогов. Помимо того, он развивает нелегальные перевозки, а также провоз запрещенных предметов.

Еще, по словам истцов, у BlaBlaCar отсутствует информация о водителях, состоянии их здоровья и транспортных средств, но они осуществляют пассажирские перевозки, в то время, как легальные водители простаивают и теряют своих клиентов.