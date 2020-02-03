«Я вообще не поняла, что произошло»: пассажирка о ДТП с маршруткой в Златоусте

Во время аварии в маршрутном такси был почти полный салон людей.

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В Златоусте, 2 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и легкового автомобиля. По словам пассажира «Фольксвагена», машина попала в колею, из-за гололеда ее занесло. Водитель пыталась справиться с управлением, но не смогла. «Фольксваген» столкнулся с маршруткой.

«Сначала женщина вышла, у нее похоже зубы сломаны, все было в крови. У мужчины что-то с ногами было, его посадили и их быстро увезли. Из машины девушку вынесли, без сознания, кажется. Я вообще не поняла, что произошло. Мы ехали спокойно, водитель маршрутки не гнал. Ехали как обычно. Когда мы вышли, очевидец сказал, что легковая машина виляла. Говорят, дождь был ночью, гололед. В маршрутке было много людей, почти полная», — рассказывает сайту «Первый областной» пассажир маршрутки, попавшей в ДТП Ирина Чупракова.

Напомним, что авария произошла на улице Таганайская. Девушка, находившаяся за рулем «Фольксвагена», госпитализирована с переломом лодыжки. Водителя маршрутного такси увезли в больницу с травмой живота. Еще несколько человек получили телесные повреждения.