Выезд из Копейска оказался заблокирован из-за крупного ДТП

Там столкнулось четыре машины.

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Сегодня утром, 8 февраля, на Копейском шоссе произошло ДТП. По сообщениям очевидцев, на дороге столкнулись «Камаз», грузовая «Газель» и два легковых автомобиля.

«Не удивительно, что именно на этом месте. Там колея, плюс изгиб дороги и гололедица сделали своё дело», — рассказывают очевидцы аварии в социальных сетях.

Отметим, что из-за ДТП некоторое время был полностью закрыт выезд из Копейска в сторону Челябинска. На данный момент дорогу уже расчистили.

На месте работают сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств происшествия.