Не справилась с управлением и протаранила столб: пассажир иномарки погиб в ДТП под Челябинском

В больницу доставлен пассажир-подросток.

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ДТП произошло днем 10 февраля на 32 км автодороги Челябинск — Троицк в Коркинском районе. По предварительным данным, в снегопад 43-летняя автоледи за рулем «Ауди А4» не справилась с управлением. Иномарку занесло, она протаранила опору освещения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, мужчина 1970 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир 2004 года рождения был доставлен в больницу для обследования», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.