Суд вынес приговор автоледи, по вине которой погибла ее дочь и родственница

В ДТП также пострадал ее сын.

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Суд вынес приговор 35-летней жительнице Троицка, которая совершила смертельное ДТП прошлым летом. Женщина признана виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

В конце июля 2019 года женщина за рулем «Киа Пиканто» ехала по объездной дороге с. Октябрьское. В иномарке находились ее пожилая родственница, дочь-подросток и сын. Пассажиры были не пристегнуты ремнями безопасности. Автоледи ехала со скоростью около 120 км/час, не справилась с управлением, на повороте машину опрокинуло в кювет.

В результате аварии 15-летняя дочь и 81-летняя родственница обвиняемой скончались, семилетний сын получил тяжелые травмы.

За два года водительского стажа женщина многократно привлекалась к ответственности, в том числе — за превышение скорости.

«Женщине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортами средствами сроком на 2 года», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Наказание отсрочено до достижения ее сыном четырнадцати лет.