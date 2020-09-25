Директор «похоронки» Магнитогорска получила взятку в 2,7 миллиона рублей

Женщина в своей должности семь лет нарушала закон.

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Бывший директор муниципального казенного учреждения «Комбинат похоронно-ритуальных услуг города Магнитогорска» семь лет получала взятки, превышала должностные полномочия и занималась мошенничеством. Но вечно этот «праздник жизни» продолжаться не мог. На женщину завели уголовное дело.

По данным следствия, мошенница с 2011 по 2018 года получала взятки в размере свыше 2,7 миллиона рублей. Взамен она незаконно, без заключения договоров аренды, предоставила организации земельные участки для осуществления коммерческой деятельности. Однако шелест денег в кармане вскружил голову аферистке. И помимо этого, она неоднократно начисляла себе заплату, когда сама отдыхала за пределами Южного Урала.

«Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Так как следствием собрана достаточная доказательная база, бывшую директора «похоронки» будут судить по статьям «Мошенничество», «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки».