/ У маршрутки отпал газовый баллон во время движения в центре Челябинска

Водитель пытался сам устранить неисправность.

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Сегодня днем, 8 мая, газовый баллон оторвался у маршрутного такси № 17. В этот момент ПАЗ двигался по оживленной дороге в центре Челябинска. По предварительной информации, пассажиров в салоне не было. Водитель маршрутки заметил проблему и пытался сам исправить ситуацию. Баллон в это время катался по дороге.

В наши подразделения обращений по данному факту не поступало. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Представитель компании-перевозчика также оказался не в курсе произошедшего. В организации пояснили, что в таких ситуациях водители, как правило, обращаются за помощью к штатным техническим специалистам. Развернутый комментарий перевозчик пообещал подготовить позднее.