/ На прохожих в Ленинском районе нападали с газовыми баллончиками

Злоумышленники похищали телефоны и ювелирные украшения.

Целую банду нарушителей задержали челябинские полицейские. Установлено, что в ночное время около кафе-бара в Ленинском районе четверо мужчин совершали нападения на прохожих. Они применяли газовые баллончики и наносили телесные повреждения потерпевшим. В результате жертвы оставались без золотых украшений, мобильных телефонов и других личных вещей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас их отправили под стражу. Полицейские предполагают, что жертвами злоумышленников могли быть еще несколько человек, которые не обратились в правоохранительные органы.

В целях установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых сотрудники полиции обращаются к гражданам: в случае, если вы пострадали от действий задержанных, необходимо об этом сообщить по номеру телефона: 733−18−05. — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В полиции гарантировали конфиденциальность для заявителей.