/ Баллоны с пропаном, кислородом и метаном оказались охвачены огнем в Челябинской области

Пожар произошел на златоустовском предприятии.

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Угроза взрыва возникла в Златоусте Челябинской области из-за возгорания на одном из предприятий. Пожар начался с вторсырья на площадке организации. Огонь охватил около 200 квадратных метров с досками и пенопластом. ЧП случилось в субботу, 26 мая, около 17 часов. Ситуацию усложняли взрывоопасные вещества, хранившиеся неподалеку.

Самое страшное предотвратили сотрудники 45-й и 8-й ПСЧ — успели вынести из огня более 20-и баллонов с пропаном, кислородом и метаном. — сообщили сайту «Первый областной» в 1 «ОФПС № 1 по Челябинской области».

Известно, что жертв удалось избежать, угроза взрыва была предотвращена. С огнем специалисты боролись до вечера. Причина пожара устанавливается.