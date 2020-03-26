Взрыв прогремел в многоэтажке в Магнитогорске

На месте работают спецслужбы.

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ЧП произошло 26 марта в доме на улице Доменщиков, 19, в Магнитогорске. Пламенем охвачены несколько квартир в одном из домов.

«Произошел взрыв. Доменщиков,19», — пишут очевидцы.

Как пишут комментаторы, только сегодня в этом доме молодой человек производил обход в целях проверки газового оборудования.

По предварительным данным, в доме произошел пожар из-за взрыва газа. На месте сейчас работают спецслужбы. Информация уточняется.

По данным телеграмм-каналов, около 16 человек эвакуировали.

Губернатор Челябинской области был проинформирован о ЧП. На место по поручению Алексея Текслера выехал глава города Сергей Бердников.