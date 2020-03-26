Взрыв газа в доме в Магнитогорске произошёл при натяжении потолков

Предварительную причину назвал мэр Сергей Бердников.

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Сегодня в половине восьмого вечера в одном из домов Магнитогорска прогремел взрыв. По словам главы Магнитогорска Сергея Бердникова, предварительная причина, которую озвучивают на месте — ремонт.

«Предварительная информация, что в квартире проходил ремонт — натяжные потолки. Предварительно среди погибших жильцы этой квартиры и, возможно, еще одной. Взрыв произошел во втором подъезде, в 74-ой квартире. Пожар перекинулся на все остальные пять этажей», — рассказал мэр Магнитогорска.

На месте продолжают работать спасатели. Губернатор Челябинской области поручил всем ведомствам организовать работу по оказанию помощи пострадавшим от Чп.