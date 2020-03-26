Власти расселят пострадавших от взрыва газа и пожара магнитогорцев

Об этом сообщил глава города Сергей Бердников.

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Глава Магнитогорска Сергей Бердников работает на месте трагедии, где сегодня вечером произошел взрыв. Мэр города отмечает, что вся необходимая помощь будет оказана жильцам пострадавшего дома.

«Кого-то в близлежащей школе, по мере необходимости будем расселять, все жители будут расселены, уже предварительно появилась договоренность с гостиницами», — рассказал глава.

Оперативный штаб по чрезвычайной ситуации также был организован в школе № 36.

Напомним, взрыв в Магнитогорске, по адресу Доменщиков, 19, прогремел сегодня, 26 марта, вечером. Пожаром охватило сразу несколько квартир. На месте работают спецслужбы.

По поручению главы Челябинской области Алексея Текслера на месте работает мэр Магнитогорска Сергей Бердников, который докладывает текущую обстановку губернатору.