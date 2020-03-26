По предварительным данным два человека погибли при взрыве в Магнитогорске

Алексей Текслер дал поручения оказать помощь пострадавшим.

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Алексей Текслер поручил главе Магнитогорска лично присутствовать на месте ЧП и докладывать о происходящем. Кроме того, глава региона, направил распоряжения в ряд министерств.

«Министерству здравоохранения Челябинской области поставлена задача обеспечить всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Министерству социальных отношений поручено оказать все необходимые меры социальной поддержки гражданам пострадавшим в результате происшествия», — сообщает пресс-служба правительства региона.

На месте работают и сотрудники правоохранительных органов, в чью задачу входит охрана имущества жильцов. По предварительным данным, эвакуированы 27 человек.

«При пожаре в доме обнаружено двое погибших. Разрушений несущих конструкций дома предварительно нет. На месте пожарными службами проводится тушение по 3 рангу сложности. Дальнейшая информация уточняется», — уточняется в сообщении МЧС РФ.

Стало известно, что в 19:37 на пульт ЕДДС Магнитогорска поступило сообщение о пожаре на втором этаже дома № 19 по улице Доменщиков. Были эвакуированы жильцы двух подъездов. За короткое время огонь перекинулся на другие этажи.

Подробности произошедшего выясняются.