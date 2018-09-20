/ Два человека погибли от взрыва бытового газа на Урале

Рванувший баллон был установлен в многоквартирном доме.

Мощный взрыв газа произошел в поселке Республики Башкортостан сегодня, 20 сентября. По информации МЧС, ЧП случилось в одноэтажном многоквартирном доме на улице Строительная. В результате взрыва бытового газа произошло обрушение двух квартир. Пострадали два человека, два погибли.

Установлено, что произошло обрушение двух квартир в результате хлопка бытового газа в жилом кирпичном четырехквартирном доме. Сотрудники МЧС России извлекли двух пострадавших, доставлены в ЦРБ Кармаскалинского района. Обнаружены два погибших. В доме проживало 8 человек. Дети в доме не проживали. Пожара не было. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов.

Сейчас на месте происшествия организован пункт временного размещения, ведется работа психологов и кинологов. Отметим, что в ликвидации последствий взрыва были задействованы 18 единиц техники и 84 человека личного состава МЧС Башкирии.