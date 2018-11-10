/ Два человека пострадали из-за вспышки бытового газа в Сатке

Один из них находится в тяжелом состоянии.

В пятиэтажном доме в Сатке произошла вспышка бытового газа. Сообщение поступило на пульт едино-диспетчерской службы вчера, 9 ноября, в дневное время. Вещество вспыхнуло на первом этаже пятиэтажного дома.

В результате произошедшего погибших нет, пострадало два человека: мужчина 1989 г. р. и женщина 1993 г. р. Пострадавшие доставлены сотрудниками скорой медицинской помощи в Саткинскую городскую больницу. Разрушений и повреждений конструкций нет, остекление и тепловой контур не нарушены. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре главного управления МЧС по Челябинской области.

Сейчас сотрудники МЧС устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего. Отметим, к ликвидации последствий были привлечены 21 человек и 8 единиц техники. Сообщается, что пострадавшие находились в гостях. 25-летняя девушка поставила на газовую плиту молоко, которое выкипело и потушило газ. После этого она зажгла другую конфорку, из-за чего накопившееся в помещении вещество вспыхнуло.