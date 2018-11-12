/ «Взрыв» на кондитерской фабрике объяснили технологическим хлопком в печи

Сотрудники не пострадали.

В Управлении безопасности Челябинска предоставили достоверную информацию о произошедшем ЧП на кондитерской фабрике. По данным, переданным в диспетчерскую службу, 10 ноября работу остановили из-за технологического хлопка. Он был обусловлен нарушением технологического процесса при запуске газовой печи.

Технологический хлопок произошел в цехе размерами 60×30, электрифицированном и газифицированном. Повреждения несущих конструкций и остеклений нет. В результате происшествия нет погибших и пострадавших. Из помещения цеха самостоятельно эвакуировались 20 человек персонала. — проинформировали сайт «Первый областной» в ЕДДС.

На обследование цеха сотрудники МЧС, газовой и энергослужбы, а также полиции и СМП потратили полчаса. Угрозы жизни не было. Загорание после технологического хлопка не произошло.