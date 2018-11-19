/ Южноуральская смертница не помышляла о радикальном исламе в школе

Директор учреждения поделилась воспоминаниями о выпускнице.

Подрыв, произошедший в Грозном, отозвался на Южном Урале. Смертницей оказалась 25-летняя девушка Карина из Березинского поселка Чесменского района. После 9 класса она ушла из школы, а потом надела хиджаб, уехала в Дагестан, там вышла замуж и больше не связывалась с друзьями. О происходящем в жизни Карины мало кто знал до момента, пока она не совершила самоподрыв в столице Чечни.

Близкие рассказали, что девушка всегда была активной, социализированной, занималась спортом и не помышляла о радикализме в религии.

Никаких наклонностей у нее не было. Контакт с одноклассниками, со взрослыми был нормальный. В то время вообще хиджабов не было, мы и не знали о них. Она же школу закончила 9 лет назад. Ничем себя в школе не выдавала. — рассказала сайту «Первый областной» директор МБОУ «Березинская СОШ» Лидия Кузнецова.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ — «Посягательство на личную жизнь».