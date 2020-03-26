Уголовное дело возбуждено по факту смерти двух человек в Магнитогорске

Во время взрыва жилого дома погибли женщина и подросток.

Послушать 00:00

По факту смерти двух человек во время взрыва в жилом доме в Магнитогорске Следственным комитетом РФ по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. На место происшествия выехал и. о. руководителя следственного управления Шульга С. И. для организации работы оперативно-следственной группы, в которую входят следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, сотрудники правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

Напомним, что взрыв в жилом доме № 19, расположенном на улице Доменщиков, прогремел сегодня, 26 марта, вечером. На место прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы, из дома был эвакуирован 31 человек. Во время тушения пожара были обнаружены погибшие: женщина и подросток. Ребенка 2018 года рождения с тяжелыми ожогами доставили в больницу. В настоящее время рассматривается вариант транспортировки его в Челябинск с помощью борта санавиации.