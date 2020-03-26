Помощь будет оказана всем пострадавшим при взрыве в Магнитогорске

Из двух подъездов эвакуировали более 30 человек.

Послушать 00:00

В настоящее время решается вопрос о расселении пострадавших при взрыве в доме № 19 по улице Доменщиков в Магнитогорске. Алесей Текслер выступил с обращением, в котором отметил, что без внимания не останется ни один из них.

«Что касается помощи, будет оказана вся необходимая помощь. В частности, материальная помощь в силу сложившейся ситуации. Будет также компенсирован имущественный ущерб пострадавшим. В зависимости от тяжести последствий будут приняты индивидуальные решения по помощи пострадавшим и семьям погибших», — сказал губернатор региона.

Их дух подъездов были эвакуированы 31 человек. Это жильцы шестого и седьмого подъездов. В настоящее время их размещают во временных пунктах и городских гостиницах. В школе № 36 организовали штаб. Глава Магнитогорска Сергей Бердников уже дал указание составить списки всех, кто пострадал и нуждается во временном жилье.

«Сейчас в столовой необходимо организовать питание и завтра, соответственно, завтрак. Пока необходимо понять, кто и в чем нуждается», — распорядился глава.

Напомним, что оказать помощь всем, кто пострадал при взрыве в Магнитогорске, распорядился Алексей Текслер. Глава региона поручил заняться этим вопросом не только Сергею Бердникову, но и министерствам здравоохранения и социальных отношений.

«Согласно поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, жителям, пострадавшим при пожаре в г. Магнитогорске, будет оказана необходимая помощь, в том числе, материальная. Для оперативного составления списка пострадавших, сбора документов для предоставления мер поддержки в Магнитогорск выехали сотрудники министерства социальных отношений Челябинской области», — отмечает Минсоц Челябинской области.

В ведомстве подчеркнули, что вместе с Управлением соцзащиты Магнитогорска они отработают все организационные вопросы в кратчайшие сроки, для того, чтобы оперативно оказать помощь.