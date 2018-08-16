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/ Взрыв газа в Чебаркуле

Взрыв газа в Чебаркуле

Дом, гараж и несколько машин сгорели полностью.
сегодня в 22:02
  |  Происшествия

В Чебаркуле на улице Матросова, что рядом с городской больницей, прогремел взрыв газа. Все произошло 16 августа в 17:10. Первыми возгорание заметили соседи. Они прибежали к хозяевам дома и сообщили, что те горят. Все, кто находился в частном строении, выбежали на улицу. В этот момент раздался мощный взрыв.

  В гараже стояло 7 или 8 газовых баллонов. Два из них взорвались. Все очень быстро сгорело. Сам дом, баня, гараж. В гараже две машины. - сообщил сайту «Первый областной» очевидец.

К счастью, во время пожара никто из людей не пострадал. Сейчас выясняется причина возгорания. Не исключено, что оно произошло из-за короткого замыкания.

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