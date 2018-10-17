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сегодня в 17:15
Теракт в Крыму. Студентов колледжа расстреляли и подорвали
Сообщается, что террорист застрелился.
/ Теракт в Крыму. Студентов колледжа расстреляли и подорвали

Теракт в Крыму. Студентов колледжа расстреляли и подорвали

Сообщается, что террорист застрелился.
сегодня в 17:15
  |  Происшествия

Трагедия на юге России произошла 17 октября. В Керчи, крымском городе, обстреляли студентов Политехнического колледжа. Сообщается, что молодой человек вошел в здание с оружием. Когда закончились патроны, привел в действие взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Это произошло в столовой, помещение пострадало серьезнее других.

Произошел взрыв, очень громкий. Полопались стекла. Никто не ожидал, мы испугались. Спасло только то, что у меня развязались шнурки, и я попросила подруг подойти к стене, пока я завязываю. Нам говорят отойти от окон, не разводить панику. Мы побежали к ближайшему выходу через спортзал. Оказались во внутреннем дворе, там услышали второй взрыв. Реально было очень сильно страшно. Мы видели, что лежит девочка, думали, что она упала в обморок, но она уже умерла. После второго взрыва все испугались, бросились на забор, а он у нас высокий, пытались перелезть через него, чтобы убежать домой. — рассказала телеграм-каналу Mash студентка колледжа.

На место съехались «скорые», сотрудники полиции, следственного комитета, пожарные, специалисты-взрывотехники. Носилок, чтобы вынести пострадавших из здания, не хватало, для этих целей стали использовать двери. Тело керченского стрелка, устроившего теракт, обнаружили в здании колледжа. Как передает Mash, он застрелился.

Среди погибших числятся 18 человек, больше 30 пострадали.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Оперативным штабом координируется деятельность сил правопорядка и аварийно-спасательных служб по установлению причины взрыва и недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административных и режимных мер. Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ, осуществляются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. — сообщили сайту «Первый областной» в Национальном антитеррористическом комитете России.

В то же время возбуждено уголовное дело по статье 205 «Террористический акт» УК РФ.

Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения, устанавливаются все обстоятельства случившегося. — сообщает Следственный комитет РФ.

В Крыму введен трехдневный траур.

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