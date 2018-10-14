Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.98 -0.79 76.5 -0.58
Челябинск
сейчас
 
+1 °C
завтра
 
+1 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Взрыв на ТЭЦ в Магнитогорске напугал местных жителей

Взрыв на ТЭЦ в Магнитогорске напугал местных жителей

Последствия инцидента снял один из очевидцев происшествия.
сегодня в 11:03
  |  Происшествия

Днем 13 октября в Магнитогорске произошло ЧП — взорвалась паровая труба на территории ТЭЦ. Участок дороги на пересечении улиц Зеленцова и Профсоюзная почти тут же заволокло густым белым паром. Как сообщают очевидцы, сначала прозвучал очень громкий хлопок, который после сменился оглушительным шумом. Последствия инцидента снял на камеру один из очевидцев произошедшего.

Какой-то непонятный шум и пар. На ТЭЦ, может, какая авария. Шум остался. — комментирует автор ролика Данис Нигмадзянов.

Как видно на кадрах записи, улицу заволокло паром. Видимость затруднена, водители с трудом проезжают участок дороги. При этом шум стоит такой, что кажется, будто посреди проезжей части взлетает реактивный самолет. Впрочем, несмотря на кажущуюся серьезность ситуации, сообщения о пострадавших от сотрудников МЧС не поступало.

Происшествия
Два человека погибли от взрыва бытового газа на Урале
20.09.2018
Два человека погибли от взрыва бытового газа на Урале
Происшествия
«Охотники» за цветным металлом подвергли угрозе взрыва жилые дома
19.09.2018
«Охотники» за цветным металлом подвергли угрозе взрыва жилые дома
Происшествия
Взрыв газа в Чебаркуле
  
16.08.2018
Взрыв газа в Чебаркуле
Происшествия
Пострадавший от взрыва газа на ЧМЗ мальчик снова попал в больницу
08.08.2018
Пострадавший от взрыва газа на ЧМЗ мальчик снова попал в больницу
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Предложение южноуральца на подъемном кране попало на видео
сегодня в 14:15
Предложение южноуральца на подъемном кране попало на видео
Происшествия
Дерево с корнем вырвал мусоровоз в Челябинске
сегодня в 13:14
Дерево с корнем вырвал мусоровоз в Челябинске
Общество
Для юных читателей Магнитогорска проведут телемост с писателями
сегодня в 12:35
Для юных читателей Магнитогорска проведут телемост с писателями
Происшествия
Автомобиль перевернулся на трамвайных путях в Челябинске
сегодня в 12:23
Автомобиль перевернулся на трамвайных путях в Челябинске
Происшествия
Тело сбитого насмерть мужчины найдено в Карталах
сегодня в 11:26
Тело сбитого насмерть мужчины найдено в Карталах
Происшествия
Взрыв на ТЭЦ в Магнитогорске напугал местных жителей
сегодня в 11:03
Взрыв на ТЭЦ в Магнитогорске напугал местных жителей
Общество
Автомобили для работы в маловодных районах получили южноуральские пожарные
сегодня в 10:37
Автомобили для работы в маловодных районах получили южноуральские пожарные
Происшествия
Массовое ДТП в Челябинске попало на видео
сегодня в 10:30
Массовое ДТП в Челябинске попало на видео
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6