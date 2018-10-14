/ Взрыв на ТЭЦ в Магнитогорске напугал местных жителей

Последствия инцидента снял один из очевидцев происшествия.

Днем 13 октября в Магнитогорске произошло ЧП — взорвалась паровая труба на территории ТЭЦ. Участок дороги на пересечении улиц Зеленцова и Профсоюзная почти тут же заволокло густым белым паром. Как сообщают очевидцы, сначала прозвучал очень громкий хлопок, который после сменился оглушительным шумом. Последствия инцидента снял на камеру один из очевидцев произошедшего.

Какой-то непонятный шум и пар. На ТЭЦ, может, какая авария. Шум остался. — комментирует автор ролика Данис Нигмадзянов.

Как видно на кадрах записи, улицу заволокло паром. Видимость затруднена, водители с трудом проезжают участок дороги. При этом шум стоит такой, что кажется, будто посреди проезжей части взлетает реактивный самолет. Впрочем, несмотря на кажущуюся серьезность ситуации, сообщения о пострадавших от сотрудников МЧС не поступало.