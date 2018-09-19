/ «Охотники» за цветным металлом подвергли угрозе взрыва жилые дома

Следователи возбудили уголовное дело.

В поселке Озерска злоумышленники подвергли опасности жильцов нескольких многоквартирных домов. «Охотники» за цветным металлом сняли запорные гайки на уличных газовых вентилях. Всего пропали 53 латунные детали. Из-за этого возникла угроза утечки газа и взрыва. В 15 домах была отключена подача газа. На место происшествия вызвали полицию. Этой ситуацией заинтересовался также следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

От действий злоумышленников пострадали жильцы домов по улицам Железнодорожная, 8-е Марта, Гагарина, Южно-Уральская, Курчатова. Подача газа в квартиры будет возобновлена после устранения всех повреждений.