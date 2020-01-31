Взрослые погибли, ребенок пострадал: под Ашой произошло смертельное ДТП

В аварии столкнулись две «легковушки».

Послушать 00:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 31 января, около 10:00 часов. На 1559 километре трассы «М5-Урал» столкнулись два легковых автомобиля «ВАЗ-2107» и «Киа Соренто».

«По предварительной информации установлено в автомобиле „ВАЗ“ погибли мужчина 1992 г.р. и женщина 1987г.р, с ними находился несовершеннолетний ребенок его госпитализировали», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Во втором автомобиле пострадал 56 летний мужчина. Сотрудники полиции начали проверку по факту произошедшего. Вскоре все обстоятельства ДТП будут установлены.