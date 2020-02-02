В Челябинской области продают ребенка за 5 тысяч рублей

Данная информация появилась на известном сервисе для размещения объявлений.

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В Челябинской области неизвестные собрались продать ребенка за 5 тысяч рублей. Фотографию с подписью «Девочка. Маша» пользователь Вячеслав И. разместил на известном сервисе для размещения объявлений. Свой «товар» мужчина разместил в категории «Для дома и дачи», подкатегории «Посуда», отметив, что возможна доставка.

Делом уже заинтересовались правоохранительные органы.

«По данному факту будет проведена проверка», — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Данное объявление с сервиса было удалено.



